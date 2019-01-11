Тольяттинская «Лада» уступила ХК «Молот-Прикамье» из Перми

11 Янв. 22:38 2019-01-11T22:38:01+03:00

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В пятницу 11 января на льду «Лады-Арены» встретились ХК Лада» и «Молот-Прикамье». В этом матче тольяттинцы выпустили на лед новичков. Так в воротах «Лады» вместо Александра Скрынника с первой минуты оказался дебютант Сергей Магарилов. Не так давно он пришел в «Ладу» из «Северстали». В атаке место в звене Константина Майорова занял Иван Безруков. Впервые за «Ладу» на лед вышел Александр Куваев, игравший ранее за «Торпедо» (Усть-Каменогорск). Кроме того, в состав вернулся снова командированный из «Локомотива» Егор Фатеев.

Хозяева активно начали матч и на 9-й минуте Владимир Журавлев открыл счет – 1:0. А вот начало второго периода осталось за гостями. Сначала ворота тольяттинце «распоковал» Михаил Попов, затем Александр Дельнов, оставленный без присмотра на пятаке, отправил шайбу в сетку. Итого - 1:2.

На 46-й минуте Евгений Грошев забросил свою первую шайбу в ВХЛ. После шайбы Сергея Абрамова (2:3) Магарилова в воротах «Лады» сменил Скрынник.

После этого «Лада» дважды поиграла в большинстве, но на счете это никак не отразилось.

За полторы минуты до окончания третьего периода хозяева взяли тайм-аут и заменили голкипера шестым полевым игроком. На последних секундах нескольких сантиметров не хватило Семену Кизимову, чтобы перевести игру в овертайм. В итоге - 2:3 победа пермяков.