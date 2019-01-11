2019-01-11T22:38:01+03:00
Спорт

Тольяттинская «Лада» уступила ХК «Молот-Прикамье» из Перми

Пермяки выиграли у «Лады» обе игры в сезоне.
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
Изменить размер текста:

В пятницу 11 января на льду «Лады-Арены» встретились ХК Лада» и «Молот-Прикамье». В этом матче тольяттинцы выпустили на лед новичков. Так в воротах «Лады» вместо Александра Скрынника с первой минуты оказался дебютант Сергей Магарилов. Не так давно он пришел в «Ладу» из «Северстали». В атаке место в звене Константина Майорова занял Иван Безруков. Впервые за «Ладу» на лед вышел Александр Куваев, игравший ранее за «Торпедо» (Усть-Каменогорск). Кроме того, в состав вернулся снова командированный из «Локомотива» Егор Фатеев.

Хозяева активно начали матч и на 9-й минуте Владимир Журавлев открыл счет – 1:0. А вот начало второго периода осталось за гостями. Сначала ворота тольяттинце «распоковал» Михаил Попов, затем Александр Дельнов, оставленный без присмотра на пятаке, отправил шайбу в сетку. Итого - 1:2.

На 46-й минуте Евгений Грошев забросил свою первую шайбу в ВХЛ. После шайбы Сергея Абрамова (2:3) Магарилова в воротах «Лады» сменил Скрынник.

После этого «Лада» дважды поиграла в большинстве, но на счете это никак не отразилось.

За полторы минуты до окончания третьего периода хозяева взяли тайм-аут и заменили голкипера шестым полевым игроком. На последних секундах нескольких сантиметров не хватило Семену Кизимову, чтобы перевести игру в овертайм. В итоге - 2:3 победа пермяков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сызрани восхищаются 80-летней старушкой, которая чистит лестницу от снега
Михаил Жданов: РКЦ «Прогресс» и Центр имени М.В. Хруничева скооперируются для создания ракеты-носителя «Енисей»
В Самаре продолжат реставрацию Церковь Михаила Архангела
В ДТП пострадали пять женщин: стали известны подробности столкновения маршрутки и Porsche Cayenne в Тольятти
Главным режиссером Самарского академического театра драмы им. М. Горького станет Миша Лебедев
Затравили в школе? В Самаре разбираются в обстоятельствах гибели 14-летней девочки
Федеральные дороге во время снегопада в Самарской области будут чистить более 100 единиц техники
Газовые войны самарского масштаба: жителям региона не могут точно сказать, кому платить за газ
В Тольятти беременную автомобилистку увезли в больницу после ДТП с тремя легковушками
В Самаре полковника Дмитрия Сазонова оставили в СИЗО до 25 марта
Самарский следователь Вера Рабинович не смогла обжаловать арест
В Тольятти не поделили перекресток маршрутка и Porsche Cayenne: есть пострадавшие
На авиакомпанию «Ижавиа», по вине которой задержали два рейса из Самары, завели уголовное дело
В Самаре на борьбу с предстоящим снегопадом выведут более 300 спецмашин
В Самарской области станет больше мест, где можно заплатить за газ
Госжилинспекции Самарской области назначили временного руководителя
Обязаны разменивать? Самарцев просят расплачиваться за проезд в транспорте мелочью
Список мест для купания в Крещение на водоемах Самарской области подготовят к 16 января
В Самаре следователи закрыли дело о гибели мужчины при взрыве в коттедже на Внутреннем проезде
В Самарской области трое мужчин фиктивно поставили на учет около 700 мигрантов
В Самарской области две девушки украли из магазина парфюмерию на 22,5 тысячи рублей
Стало известно, кто сейчас вывозит мусор во всех районах Самары
Житель Тольятти пытался дать взятку полицейскому за нелегальный алкоголь
«Совесть - лучший контролер»: жителям Самары намекнули, что они могут ездить в автобусах бесплатно
В Самаре бесследно исчез книжный «скворечник» у областной библиотеки
В первую неделю 2019 года гриппом и ОРВИ заболели 6,8 тысяч самарцев
В Самарской области грузовой поезд протаранил заглохшую на путях легковушку