2019-01-11T22:55:40+03:00
Общество

Сызрани восхищаются 80-летней старушкой, которая чистит лестницу от снега

Усердие бабушки шокировало прохожих
Евгения ВАСИНА
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Фото: КТВ-ЛучФото: КТВ-Луч
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Жители Сызрани буквально шокированы трудолюбием 78-летней бабушки, которая невзирая на преклонные годы сама чистит от снега большую уличную лестницу. Горожане считают, что очисткой улиц должны заниматься соответствующие службы города, однако бабушкой все же восхищаются.

Как сообщает КТВ-Луч, старушку заметили в районе Кирпичного завода. Лестница, которую она усердно очищает от осадков находится на улице Сахалинской, где и живет тетя Вера, так ее ласково называют соседи.

Сама пенсионерка рассказала, что очищает лестницу потому, что по ней ходят старики и дети и многие поскальзываются и падают.

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