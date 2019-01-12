2019-01-12T08:46:07+03:00
Спорт

Пятая победа подряд: самарский ХК ЦСК ВВС разгромил «Ижсталь» со счетом 9:0

Всю игру голы от игроков самарской команды сыпались как из рога изобилия
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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В пятницу, 11 января, в Самаре в ледовом дворце «Кристалл» прошел очередной матч ВХЛ. Встречались местная команда ЦСК ВВС и ижевская «Ижсталь». Самарские хоккеисты не подвели и одержали пятую победу подряд. Она стала самой крупной в этом чемпионате — 9:0. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Счет в матче открыл капитан «летчиков» Мнихович. Он отправил шайбу в ворота противника уже на 6 минуте игры. Примерно через пять минут его успех повторил Фазылзянов. Завершил череду голов самарской команды в первом периоде Лудцев. Во втором периоде на 24 минуте матча ворота «Ижстали» поразил Булатов, а через две минуты Кутявин. Шестой гол самарцы забили еще через одну минуту — вновь отличился Лудцев. Следующую шайбу «летчики» забросили на 37 минуте. Автором гола стал Набиуллин. В третьем периоде игроки ЦСК ВВС также не дали и шанса гостям поразить свои ворота, зато отметились еще двумя голами. Сначала на 51 минуте забил шайбу Степаненко, а затем на 55 минуте девятую и последнюю шайбу отправил в ворота гостей Угольников.

Самарская команда одержала невероятную победу. Она позволила ЦСК ВВС набрать после 43 игр 45 очков. «Летчики» сохранили за собой 16 место в турнирной таблице и продолжают находиться в зоне плей-офф.

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