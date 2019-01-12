2019-01-12T09:18:57+03:00
Общество

Попытался убежать, но не смог: в Самаре поймали очередного пьяного водителя

Мужчина решил покататься на своем «Рено» по ночному городу и нарвался на правоохранителей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Ночной патрульФото: Ночной патрульФото: vk.com
Изменить размер текста:

Сегодня ночью, 12 января, в Самаре задержали очередного водителя, который решил покататься по улицам города в нетрезвом виде. Принявшего на грудь автомобилиста заметили активисты «Ночного патруля». Сделать это было не сложно — его автомобиль сильно «вилял» по дороге.

Нарушителя удалось остановить с помощью сотрудников Росгвардии. Однако так просто тот сдаваться не захотел и попытался сбежать. Побег на своих двоих мужчине не удался.

Автомобилист согласился пройти медицинское освидетельствование. Как выяснилось, он действительно был пьян. Результаты анализов показали четырехкратное превышение допустимой нормы. Кроме того, оказалось, что мужчина уже лишен водительских прав. Теперь ему грозит уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре на Ново-Садовой водитель маршрутки сбил пешехода-нарушителя
«А как же полигоны?»: в Самаре КамАЗы сваливают горы снега возле дома на Ново-Вокзальной
Пятая победа подряд: самарский ХК ЦСК ВВС разгромил «Ижсталь» со счетом 9:0
Сызрани восхищаются 80-летней старушкой, которая чистит лестницу от снега
Тольяттинская «Лада» уступила ХК «Молот-Прикамье» из Перми
Михаил Жданов: РКЦ «Прогресс» и Центр имени М.В. Хруничева скооперируются для создания ракеты-носителя «Енисей»
В Самаре продолжат реставрацию Церковь Михаила Архангела
В ДТП пострадали пять женщин: стали известны подробности столкновения маршрутки и Porsche Cayenne в Тольятти
Главным режиссером Самарского академического театра драмы им. М. Горького станет Миша Лебедев
Затравили в школе? В Самаре разбираются в обстоятельствах гибели 14-летней девочки
Федеральные дороге во время снегопада в Самарской области будут чистить более 100 единиц техники