Попытался убежать, но не смог: в Самаре поймали очередного пьяного водителя

СЕГОДНЯ 09:18 2019-01-12T09:18:57+03:00

Мужчина решил покататься на своем «Рено» по ночному городу и нарвался на правоохранителей

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, 12 января, в Самаре задержали очередного водителя, который решил покататься по улицам города в нетрезвом виде. Принявшего на грудь автомобилиста заметили активисты «Ночного патруля». Сделать это было не сложно — его автомобиль сильно «вилял» по дороге.

Нарушителя удалось остановить с помощью сотрудников Росгвардии. Однако так просто тот сдаваться не захотел и попытался сбежать. Побег на своих двоих мужчине не удался.

Автомобилист согласился пройти медицинское освидетельствование. Как выяснилось, он действительно был пьян. Результаты анализов показали четырехкратное превышение допустимой нормы. Кроме того, оказалось, что мужчина уже лишен водительских прав. Теперь ему грозит уголовное дело.