«А как же полигоны?»: в Самаре КамАЗы сваливают горы снега возле дома на Ново-Вокзальной

СЕГОДНЯ 10:11 2019-01-12T10:12:39+03:00

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Жители Самары обратились к губернатору Дмитрию Азарову с просьбой разобраться в ситуации со складированием снега практически под окнами дома № 203 по улице Ново-Вокзальной.

- Каждую ночь с перерывом 10-15 минут у нашего дома КамАЗы вываливают снег. Зачем его куда-то вести, чтобы потом вывалить на обочине? Можно делать такие кучки там, где снег собирается. Здесь что-то не так, не так ли? - обратился местный житель к главе региона и предоставил видео в качестве доказательства своих слов.

Его поддержали и другие горожане. К примеру, жители Советского района пожаловались, что в их дворах коммунальщики не вывозят снег, а просто сбрасывают его на газоны. Отметим, что коммунальные службы едва ли не каждый день отчитываются, что вывозят по несколько тысяч тонн снега на специально предназначенные для этих целей полигоны. Однако, видимо, не все коммунальщики доезжают до места назначения, «теряя» снег во дворах, а иногда и на обочинах дорог.

Самарцы пожаловались губернатору на складирование гор снега прямо под окнами их домов . Уважаемый @D_Azaroff , не знаю норма ли это? Каждую ночь с перерывом 10-15 минут у нашего дома камазы вываливают снег. Зачем его куда-то вести, чтобы потом вывалить на обочине? Можно делать такие кучки там, где снег собирается. Здесь что-то не так, не так ли? Ново-Вокзальная 203

- Жесть! Круговорот снега в Самаре. Так вот какой ты полигон для снега, - пишут в соцсетях самарцы под видео самарца.

Пока Дмитрий Азаров на обращение горожанина не ответил. Зато подключилась администрация Промышленного района. Она попросила разобраться в ситуации и принять необходимые меры департамент городского хозяйства и экологии Самары. Чиновники же, в свою очередь, передали «эстафетную палочку» МП «Благоустройство». Сотрудники предприятия свою позицию пока еще не обозначили.