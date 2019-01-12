На содержание мэра Самары в 2019 году потратят 3,1 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-12T11:47:49+03:00

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Администрация Самары опубликовала проект бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В этом документе указывается, сколько средств будет выделено тому или иному департаменту города на проведение работы по своему профилю. Также там предоставлены данные о том, во сколько обойдется содержание главы Самары Елены Лапушкиной в этом году. Согласно документу, на эти цели планируется потратить 3,151 млн рублей, то есть это около 262,6 тысяч рублей в месяц.

И это еще не самая большая зарплата среди руководителей городов Самарской области. К примеру, мэр Тольятти обойдется налогоплательщикам в более круглую сумму. На его содержание в 2019 году направят 4,183 млн рублей. Таким образом, ежемесячная зарплата Сергея Анташева составит примерно 358,5 тысяч рублей.