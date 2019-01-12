2019-01-12T12:20:41+03:00
Общество

Ночью с последствиями снегопада в Самаре боролись более 200 спецмашин

Коммунальщики не только расчищали проезжие части, но и вывозили снег
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: МП "Благоустройство"Фото: МП "Благоустройство"Фото: Twitter.com
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В ночь на субботу, 12 января, на Самару и область обрушился снегопад. Коммунальщики были готовы к этому и сразу же вышли на борьбу с последствиями непогоды.

По данным городской администрации, сегодня ночью только от МП "Благоустройство" было задействовано более 200 единиц техники. Коммунальщики не только расчищали снег, но и обрабатывали проезжие части и тротуары противогололедными реагентами. Так, они успели побывать на улицах Молодогвардейской, Солнечной, Аэродромной, Гагарина, Самарской, Енисейской, Черемшанской, Шоссейной, Физкультурной, Спортивной, Уральской и на проспекте Масленникова. По некоторым улицам даже проезжали специальные автопоезда.

Также сотрудники муниципального предприятия занимались вывозом снега с улиц Ново-Вокзальной, Ставропольской, Садовой, Крупской, Блюхера, Казачьей, Арцыбушевской, Революционной, Алма-Атинской и Потапова.

Работа по очистке города от снега продолжается и днем. Основное внимание коммунальщики уделяют уборке магистралей, остановок, объектов соцсферы, тротуаров, выходов из подъездов, а также подъездов к контейнерным площадкам.

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