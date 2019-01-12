2019-01-12T12:50:05+03:00
Общество

Александр Вихров уходит с должности руководителя самарской налоговой службы

Причины такого решения пока не раскрываются
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФНС по Самарской областиФото: УФНС по Самарской области
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В налоговой службе Самарской области произошли кадровые перестановки. Пост главы ведомства покидает Александр Вихров. Об этом стало известно в пятницу, 11 января, на заседании общественного совета при УФНС по Самарской области.

Новость о том, что Александр Вихров уходит с занимаемой должности, на которой он работал с 2015 года, сообщил председатель общественной палаты Александр Бахмуров. По какой причине Александр Вихров решил покинуть свой пост и кто теперь займет должность начальника регионального УФНС, пока не уточняется.

Напомним, что в конце 2018 года один из сотрудников ведомства — руководитель контрольного отдела Александр Петров попал в коррупционный скандал. Его заподозрили в получении крупной взятки в 1 млн рублей. Сейчас он находится в СИЗО.

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