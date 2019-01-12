Госавтоинспекция из-за снегопада просит самарцев не ездить далеко

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-12T13:30:44+03:00

В ближайшие несколько дней на дорогах возможны снежные заносы и гололедица

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Сотрудники Госавтоинспекции Самары рекомендуют автомобилистам воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.

Снег, который начался в ночь на субботу, 12 января, продолжит идти с разной интенсивностью и в начале следующей недели. Кроме того, Самарскую область может накрыть туман. Из-за этого видимость будет сильно ограничена. Осложнят ситуацию на дорогах и снежные заносы, а также гололедица.

Полицейские просят самарцев не ездить на личном авто без крайней необходимости и соблюдать ПДД. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и избегать опасных маневров, особенно выезда на встречную полосу.