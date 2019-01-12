В Самарской области мужчина убил трех кабанов и попытался увезти их на снегоходе

СЕГОДНЯ 14:05 2019-01-12T14:05:27+03:00

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы за незаконную охоту на кабанов Фото: Лика ИСАЕВА

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В Самарской области поймали очередного любителя незаконной охоты. Ночью в четверг, 10 января, некий мужчина, находясь на территории охотничьего угодья «Волжское ГООХ», убил трех кабанов, а затем с помощью буксировочной ленты и своего снегохода попытался увезти животных. В этот момент злоумышленника заметили егери и сотрудники департамента охоты и рыболовства Самарской области. Они вызвали полицейских, и те задержали браконьера.

По данным департамента, сумма ущерба причиненного злоумышленником, составила 270 тысяч рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Как сообщает пресс-служба департамента охоты и рыболовства, Шигонский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и подробности происшествия.