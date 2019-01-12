В Сызрани замечена редкая пролетная птица, занесенная в Красную книгу
На днях на одной из улиц Сызрани прямо на дороге была обнаружена редкая пролетная птица — чернозобая гагара. Обычно пернатые этого вида гнездятся на севере Евразии от Северного Ледовитого океана до южных границ тайги.
В Поволжье чернозобую гагару можно иногда наблюдать преимущественно на территории Марий Эл. Как отмечают представители Жигулевского заповедника, эта птица занесена в Красные книги РФ и республик Чувашия, Татарстан и Марий Эл. В Самарской области чернозобая гагара последний раз была замечена в 2017 году на весеннем пролете.
- Травм у птицы не обнаружилось, и, судя по активности, она абсолютно здорова. Что заставило ее сесть на дорогу - непонятно, может, порывом ветра стряхнуло, - поделились сызранцы, которые нашли пернатую.
По рекомендации Союза охраны птиц России чернозобую гагару выпустили в водоем.