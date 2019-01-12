В Тольятти на «встречке» столкнулись «Гранта» и «Калина»: пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-12T15:20:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 12 января, во втором часу дня в Центральном районе Тольятти произошла серьезная авария. Там на улице Родины столкнулись две отечественные легковушки: «Лада Гранта» и «Лада Калина». Об этом сообщают очевидцы в группе «Происшествия Тольятти».

Авария затруднила движение со стороны Центрального районаФото: vk.com

По словам свидетелей ДТП, водитель «Гранты», двигаясь со стороны Портпоселка, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Калиной». По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека: водитель и пассажир «Гранты», а также водитель и ребенок-пассажир «Калины». Пострадавших увезли в больницу. На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС, спасатели и медики скорой помощи. В настоящее время подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.