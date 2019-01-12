В Самаре ищут родственников мужчины, который три недели лежит в больнице

СЕГОДНЯ 16:03 2019-01-12T16:03:36+03:00

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В Самаре медики и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда просят помочь в поиске родственников 60-летнего Рамиля Бикаева. Мужчина с 23 декабря 2018 года находится в отделении травматологии Самарского городской клинической больницы № 2 имени Н.А. Семашко.

Приметы мужчины: рост 165 см, худощавого телосложения, темные волосы с сединой, карие глаза. На момент поступления в больницу он был одет в черную куртку, рубашку в серую клетку, синие брюки и коричневые ботинки. На голове у него была черная вязаная шапка.

Всех, кто что-либо знает о мужчине или его родственниках и их местонахождении, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Наталья. Телефон: 89277344687.