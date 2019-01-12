В Самаре ДТП с 7 автомобилями парализовало движение на Пензенской

СЕГОДНЯ 16:49 2019-01-12T16:53:53+03:00

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В субботу, 12 января, около 16:30 в районе пересечения улиц Пензенской и Владимирской в Самаре произошло массовое ДТП. Там возле дома № 63 по улице Пензенской столкнулись 7 автомобилей преимущественного зарубежного производства. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По словам автомобилистов, участники ДТП разделились на два "лагеря": пять машин заняли одну половину дороги, а еще две - вторую половину. В итоге для проезда осталась только одна полоса. Сейчас там образовалась большая пробка.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадали два человека: мужчина, которому медики поставили диагноз ушиб грудной клетки, и девушка. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. В настоящее время обстоятельства и детали аварии устанавливаются.