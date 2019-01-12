Возможны проблемы с отоплением: в Самаре на Береговой ведут ремонт на тепломагистрали
Более 500 домов перевели на резервную схему подачи тепла
Теплоэнергетики обещают завершить все работы до 21:00Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В субботу, 12 января, на улице Береговой в Самаре стартовали работы по ремонту тепломагистрали диаметром 900 мм. Технологический сбой там выявили раньше, но к его устранению приступили сейчас — когда наметилось существенное потепление. Об этом сообщает пресс-служба Предприятия тепловых сетей.
На время проведения работ более 500 жилых домов и соцучреждений в Кировском, Промышленном и Советском районах города перевели на резервную схему подачи тепла. Однако некоторые дома вовсе остались без горячей воды и отопления.
Теплоэнергетики планируют завершить основные ремонтные работы сегодня вечером до 21:00.