Увесистый улов: в Самарской области рыбак поймал 6-килограммовую щуку

СЕГОДНЯ 18:15 2019-01-12T18:16:22+03:00

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Зимняя рыбалка в Самарской области в самом разгаре и любители посидеть с удочкой уже спешат поделиться своими увесистыми уловами. К примеру в пятницу, 11 января, один из жителей Сызрани поймал за Волгой щуку весом чуть более 6 килограммов. Фотографии своего трофея он опубликовал в сообществе «Рыбалка в Сызрани».

Вес пойманной сызранским рыбаком щуки оказался чуть более 6 кгФото: vk.com

По словам мужчины, он сразу понял, что ему на леску попалось что-то стоящее, поэтому он, не медля, подвел рыбину к лунке и зацепил багром. Вот только щука так просто сдаваться не хотела и до последнего боролась с рыбаком. Она так сильно извивалась, что едва не вывихнула мужчине руку.

Рыбак рассказал, что это не первый его такой большой улов. В прошлом году он выловил щуку в 7 килограммов, но она оказалась больна. Что касается рыбины этого года, то она мужчину не подвела.