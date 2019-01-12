Сработала пожарная сигнализация: в Самаре из ТЦ "Парк Хаус" эвакуировали 300 человек
На место ЧП выезжали сотрудники МЧС
Пожарные обследовали здание и не нашли возгораниеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
Вечером в субботу, 12 января, в торговом центре "Парк Хаус" в Самаре сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей и сотрудников пришлось срочно эвакуировать. Всего из здания вывели 300 человек
Как сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 19:06. Сигнализация сработала на третьем этаже в районе контактного зоопарка. Прибывшие на место происшествия пожарные обследовали здание, но никаких признаков возгорания они не обнаружили. В 19:33 было объявлено о завершении работ в торговом центре.