Сработала пожарная сигнализация: в Самаре из ТЦ "Парк Хаус" эвакуировали 300 человек

СЕГОДНЯ 18:41 2019-01-12T18:55:13+03:00

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Вечером в субботу, 12 января, в торговом центре "Парк Хаус" в Самаре сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей и сотрудников пришлось срочно эвакуировать. Всего из здания вывели 300 человек

Как сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 19:06. Сигнализация сработала на третьем этаже в районе контактного зоопарка. Прибывшие на место происшествия пожарные обследовали здание, но никаких признаков возгорания они не обнаружили. В 19:33 было объявлено о завершении работ в торговом центре.