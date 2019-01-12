Волейбольная «Нова» в Самаре потерпела поражение от «Белогорья»

СЕГОДНЯ 19:45 2019-01-12T19:45:42+03:00

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В субботу, 12 января, в «МТЛ Арена» в Самаре прошел очередной матч чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Там встречались «Нова» из Самарской области и «Белогорье» из Белгорода. К сожалению, команде, представляющей 63 регион, не удалось одержать победу в этой игре. Гости обыграли «Нову» со счетом 3:0.

В первой партии команда из Самарской области уступила «Белогорью» с разницей в 2 очка — 25:23. Во второй партии разница увеличилась до 5 очков — 25:20, а в заключительной партии «Нова» вновь отстала от гостей на 2 очка — 25:23. В итоге «Белогорье» забирает победу себе.

Сейчас «Нова» находится на 9 месте в турнирной таблице. Шанс улучшить свой позиции ей представится 23 января. В этот день она в гостевом матче встретится с «Факелом» из Нового Уренгоя.