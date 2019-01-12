В Самарской области сельхозпредприятию грозит штраф в 200 тысяч рублей за плохой уход за землей
Сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области проверили, как аграрии региона справляются с вверенными им землями. Как выяснилось, далеко не все их них следят за своими участками должным образом.
Так, одно из сельскохозяйственных предприятий, которое с декабря 2012 года арендует земельный участок в Кинель-Черкасском районе, совсем запустило его. Он обработан только частично, большая же часть земли — 58 гектар — заросла сорняками и кустарниками.
За нарушение требований земельного законодательства предприятие оштрафовали на 400 тысяч рублей. Однако его директор не согласился с решением суда и обжаловал его. В итоге Кинель-Черкасский районный суд все равно признал организацию виновной в нарушении, но посчитал возможным уменьшить сумму штрафа. Теперь сельхозпредприятию придется заплатить только 200 тысяч рублей.