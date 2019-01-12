Зависли над городом: самарцы стали «заложниками» колеса обозрения из-за короткого замыкания

СЕГОДНЯ 21:00 2019-01-12T21:05:28+03:00

В парк вызывали пожарных, но их помощь не понадобилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К счастью, аттракцион довольно быстро заработал в штатном режиме

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Вечером в субботу, 12 января, в парк имени Юрия Гагарина в Самаре пришлось наведаться пожарным. Дело в том, что там дало сбой новое колесо обозрения.

Аттракцион, приняв в свои теплые кабинки новых посетителей, внезапно остановился. В итоге несколько десятков человек «зависли» над городом. Вызволять «пленников» колеса обозрения решили с помощью пожарных. Однако, как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в ГУ МЧС по Самарской области, навыки и снаряжение сотрудников экстренной службы не понадобились. Примерно в течение 10 минут работники, которые обслуживают аттракцион, вновь запустили его, и все люди благополучно выбрались из кабинок.

По предварительным данным, сбой в работе аттракциона произошел из-за короткого замыкания. Сейчас колесо обозрения вновь крутится.

- На колесе обозрения произошел сбой системы электроснабжения. Было произведено включение по резервной схеме, всех посетителей аттракциона благополучно высадили. В настоящее время все неполадки устранены, - уточнили в пресс-службе администрации Самары.