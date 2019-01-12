На трассе М-5 на границе Самарской и Ульяновской областей перекрыли движение

СЕГОДНЯ 21:22 2019-01-12T21:25:53+03:00

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Вечером в субботу, 12 января, на 861 километре трассы М-5 "Урал" на границе Самарской и Ульяновской областей временно перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

По данным ведомства, ограничения связаны с произошедшим на данном участке ДТП. Там столкнулись фура и легковой автомобиль. В настоящее время обстоятельства и подробности аварии устанавливаются. Информации о том, когда именно будет восстановлено движение по трассе, пока нет.