2019-01-12T21:48:23+03:00
Общество

Тепло скоро вернется: в Самаре завершили ремонт трубопровода на Береговой

Скорость поступление тепла в дома горожан теперь зависит от УК
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сейчас сотрудники ПТС проводят заполнение теплосетиСейчас сотрудники ПТС проводят заполнение теплосетиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Специалисты Предприятия тепловых сетей завершили ремонт магистрального трубопровода диаметром 900 мм в районе улицы Береговой в Самаре, на время которого жители более 500 домов были переведены на резервную схему подачи тепла.

- Сейчас происходит заполнение теплосети, теплоснабжение восстановлено. Мы уже сообщили исполнителям коммунальных услуг, что работы завершены, - рассказали в пресс-службе ПТС.

Как отмечают представители предприятия, насколько быстро тепло начнет поступать в дома жителей Самары, зависит от оперативности управляющих компаний.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24