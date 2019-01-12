Тепло скоро вернется: в Самаре завершили ремонт трубопровода на Береговой

12 Янв. 21:48 2019-01-12T21:48:23+03:00

Скорость поступление тепла в дома горожан теперь зависит от УК

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Специалисты Предприятия тепловых сетей завершили ремонт магистрального трубопровода диаметром 900 мм в районе улицы Береговой в Самаре, на время которого жители более 500 домов были переведены на резервную схему подачи тепла.

- Сейчас происходит заполнение теплосети, теплоснабжение восстановлено. Мы уже сообщили исполнителям коммунальных услуг, что работы завершены, - рассказали в пресс-службе ПТС.

Как отмечают представители предприятия, насколько быстро тепло начнет поступать в дома жителей Самары, зависит от оперативности управляющих компаний.