В Самаре на Барбошиной поляне полыхал троллейбус
Вечером в субботу, 12 января, около 22:30 на Барбошиной поляне в Самаре произошло ЧП. Там загорелся один из троллебусов, у которых там место отстоя. Об этом в группе "ДТП Самара, Тольятти и область" сообщают очевидцы.
Судя по кадрам, которые опубликовали в соцсетях свидетели пожара, огонь практически полностью охватил троллейбус. Из салона общественного транспорта вырывались языки пламени и клубы густого черного дыма. По словам очевидцев, на место происшествия уже прибыли пожарные. Информации о том пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока нет.
В ГУ МЧС по Самарской области пока никак не комментируют данное происшествие.