Под Самарой восстановили движение по трассе М-5 «Урал»

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-13T09:35:40+03:00

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На границе Самарской и Ульяновской областей на трассе М-5 «Урал» восстановлено движение. Об этом сообщают в «Поволжуправтодоре».

— На 861 км автомобильной дороги М-5 «Урал» (граница Ульяновской и Самарской областей) движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 12 января на этом участке трассы произошла крупная авария. Столкнулись фура и легковой автомобиль. В связи с этим там временно закрыли движение. Однако уже на следующие сутки последствия аварии на участке устранили.