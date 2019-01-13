Под Самарой восстановили движение по трассе М-5 «Урал»
Ранее движение было ограничено из-за аварии
На перекрытом участке трассы произошла крупная авариФото: "КП" Архив
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На границе Самарской и Ульяновской областей на трассе М-5 «Урал» восстановлено движение. Об этом сообщают в «Поволжуправтодоре».
— На 861 км автомобильной дороги М-5 «Урал» (граница Ульяновской и Самарской областей) движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, 12 января на этом участке трассы произошла крупная авария. Столкнулись фура и легковой автомобиль. В связи с этим там временно закрыли движение. Однако уже на следующие сутки последствия аварии на участке устранили.