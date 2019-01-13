2019-01-13T11:48:33+03:00
Общество

«Добраться до пункта назначения невозможно»: в Самарской области выпало рекордное количество снега

Коммунальщики работают в режиме нон-стоп
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Привлечено более 300 единиц техники — самосвалы, погрузчики, грейдерыПривлечено более 300 единиц техники — самосвалы, погрузчики, грейдеры
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В Самарской области продолжается сильный снегопад. 12 января в регионе уже перекрыт суточный максимум осадков. В некоторых населенных пунктах снега выпало на 2-3 мм больше, чем обычно. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

Самарские коммунальщики расчищают снег круглосуточно.

— Привлечено более 300 единиц техники — самосвалы, погрузчики, грейдеры, — рассказали в мэрии Самары. — В первую очередь убирают главные городские магистрали, чтобы избежать пробок. Все службы работают в режиме продленных смен.

В горадминистрации добавили: коммунальщики работали всю ночь, чтобы самарцы смогли нормально отдохнуть. Службы продолжают вывозить снег на полигоны и проводить противогололедную обработку дорог и тротуаров.

Правда, не все горожане заметили работу коммунальщиков.

— Очень рады за жителей Самары, у которых снег чистят и вывозят. Но есть в городе место — 9-ый микрорайон в Промышленном районе. Создаётся впечатление, что про него все в администрации давно забыли, — жалуются жители в «Твиттере».

Многие отмечают: снег чистят только в центре города, до окраин снегоуборочная техника не доходит.

— Если едешь с Сухой Самарки, добраться до пункта назначения невозможно. Машина просто не выберется из сугробов, — злятся горожане.

В Самаре продолжается снег, местами — слабая метель. По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до понедельника .

Администрация Самары on Twitter. Ночная уборка дорог в Самаре. Городские службы благоустройства трудились всю ночь,чтобы горожане могли нормально отдыхать. В воскресенье по прогнозам умеренный снег, в городе продолжается работа по обработке дорог и тротуаров антигололедной смесью и вывозу снега на полигоны. https://t.co/U7WFWHFABe

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