2019-01-13T12:32:28+03:00
Происшествия

25-летний житель Самары украл из магазина шоколадки и съел их

Его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Молодой человек ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает, часто дома не появляетсяМолодой человек ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает, часто дома не появляетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в магазине в Крутых Ключах произошла кража. Об этом рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области. Один из покупателей, пока персонала не было рядом, сложил в корзину плитки шоколада и банки кофе и вышел из магазина. По оценке администрации, злоумышленник нанёс ущерб больше, чем на 6 тысяч рублей.

По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали 25-летнего жителя Самары. Его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

— Из собранной информации следовало, что молодой человек ведет асоциальный образ жизни, нигде не работает, часто дома не появляется, — прокомментировали в правоохранительных органах.

Молодой человек признался, что он украл шоколад и кофе. Похищенное злоумышленник употребил. Сейчас полицейские проверяют 25-летнего самарца на причастность к совершению подобных преступлений на территории других районов города.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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