В Самаре произошёл пожар на заводе «Экран»
Огонь охватил площадь в 10 погонных метров
Пожар тушили 67 человек и 22 единицы техникиФото: Альберт ДЗЕНЬ
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13 января в Самаре произошёл пожар. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Ночью около половины второго в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на проспекте Кирова. На заводе «Экран» загорелись кабели. Огонь охватил площадь в 10 погонных метров.
Пожар тушили 67 человек и 22 единицы техники. Возгорание локализовали уже за полчаса — в 01:48, пожар ликвидировали в 01:51 мин.
О пострадавших в пожаре ничего не известно. Причина возгорания и ущерб от него устанавливается.