В Самаре произошёл пожар на заводе «Экран»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-01-13T13:04:09+03:00

Пожар тушили 67 человек и 22 единицы техники Фото: Альберт ДЗЕНЬ

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13 января в Самаре произошёл пожар. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Ночью около половины второго в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на проспекте Кирова. На заводе «Экран» загорелись кабели. Огонь охватил площадь в 10 погонных метров.

Пожар тушили 67 человек и 22 единицы техники. Возгорание локализовали уже за полчаса — в 01:48, пожар ликвидировали в 01:51 мин.

О пострадавших в пожаре ничего не известно. Причина возгорания и ущерб от него устанавливается.