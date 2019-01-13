Интервал движения сократится: на маршруты №1 и №67 выйдут дополнительные автобусы
На маршруты №1 и №67 добавят по два автобуса. Они выйдут уже с 14 января. Об этом сообщает «СамараАвтоГаз» в «Твиттере».
— Информация для пассажиров. С 14 января добавляется по 2 машины ЛиАЗ на каждый маршрут, — сообщил перевозчик. — Это касается остановок Красная Глинка и Крутые ключи.
Интервалы движения будут уменьшены. Автобусы 67-ого маршрута будут ходить через каждые 4-7 минут. Автобус №1 будет ходить чуть реже — 11-16 минут.
Ранее сообщалось, что автобус №68 может спасти жителей Красноглинского района от долгих ожиданий на холодных остановках и поездках в переполненном транспорте.
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