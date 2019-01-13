Игроки «Крыльев Советов» проходят медицинский осмотр

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-13T14:50:12+03:00

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Команда «Крылья Советов» вышла из отпуска. Об этом написали в официальном «Твиттере» команды. Футболисты проходят медосмотр.

— Игроки прямо сейчас проходят углубленный медицинский осмотр в клинике «Лужники», — рассказали в клубе.

Главный врач клуба Кюри Чачаев отметил, что перед отпуском игрокам дают советы по режиму.

– Все ребята профессионально подходят к своему здоровью, и после отпуска могу сказать, что лишнего веса ни у кого нет. Атмосфера в команде позитивна, все ребята хорошо отдохнули и готовы работать. "Крылья Советов" уже много лет подряд проходят медосмотр именно в клинике спортивной медицины в Лужниках, так как нас здесь все устраивает. Хорошие молодые специалисты, современное оборудование, есть весь спектр услуг. "Спартак", "Локомотив" и ЦСКА также обследуются здесь. У нас есть возможность получить точные данные по каждому футболисту. А функциональное состояние игроков будет определено в первые дни сборов, которые начнутся уже завтра.

14 января у «Крыльев» начнётся зимний тренировочный сбор в Абу-Даби. В команде уже представляют новых игроков. Так, уже известно, что к «Крыльям» присоединились защитник Максим Карпов, полузащитники Артем Тимофеев и Александр Самедов.