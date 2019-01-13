«Знаю, что в Самаре любят футбол»: новым игроком «Крыльев» стал Максим Карпов

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-13T16:02:37+03:00

До этого он играл в «Зените», «Роторе» и «Зените-2»

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«Крылья Советов» начали объявлять новичков. Так, полноценный контракт с клубом подписал защитник Максим Карпов.

— Очень рад присоединиться к «Крыльям». Знаю, что в Самаре очень любят футбол, и на новом стадионе с посещаемостью все в порядке — это многое значит для любого игрока, — приводит пресс-служба клуба слова игрока. — Зимой на сборах команде предстоит хорошо поработать, чтобы во второй части сезона показать хороший результат и порадовать болельщиков. Мне, в свою очередь, хочется помочь «Крылья» взять нужные очки и добиться поставленных целей.

Максим Карпов до этого играл в «Зените», «Роторе» и «Зените-2». Кроме того, 23-летний защитник играл за юношескую и молодежную сборные России.