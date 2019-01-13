Голые и несмешные: в Сызрани ночью бегала полуголая женщина с ножом

СЕГОДНЯ 19:28 2019-01-13T19:28:15+03:00

Потом уже рассказали, что девушка поссорилась со своим сожителем и во время конфликта выхватила у него нож Фото: Архив "КП"

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В ночь с 12 на 13 января жителей Сызрани разбудили крики с улицы. На Образцовской площадке около часа ночи во двор выбежала полуголая женщина. В руках у нее был нож. Она кричала и размахивала руками.

- Это наша соседка, ей вроде бы 29 лет, - рассказывают очевидцы. – Бежала голая по снегу, в руке держала нож. Потом уже рассказали, что девушка поссорилась со своим сожителем и во время конфликта выхватила у него нож. В таком состоянии она и выбежала из квартиры, что-то кричала. Мы сначала напугались, думали, что случилось что-то. А тут вон как.

Местные жители вызвали полицию и скорую помощь. В итоге, по некоторым сведениям, взбудораженную девушку увезли в психоневрологический диспансер.