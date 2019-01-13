В Самаре 17-летний подросток до полусмерти избил соседа

13 Янв. 23:03 2019-01-13T23:03:32+03:00

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В полицию поступило сообщение о том, что на улице Теннисной в Самаре местный житель получил телесные повреждения. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия.

При проверке полученной информации полицейские выяснили, что мужчина 1989 года рождения пострадал в результате конфликта. Опросив соседей потерпевшего и собрав необходимые улики, полицейские установили, что у потерпевшего на лестничной площадке произошла словесная перепалка с соседом. По предварительным данным, в результате конфликта злоумышленник нанес оппоненту травмы. Впоследствии экспертиза установила, что здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый 17-летний местный житель.

По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сотрудники полиции продолжают выяснять подробности произошедшего.