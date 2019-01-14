2019-01-14T08:19:34+03:00
Общество

В Самаре на Стара-Загоре дерево рухнуло на припаркованные машины

Очевидцы поделились снимками ЧП в соцсетях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр СукчевФото: Александр СукчевФото: vk.com
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В воскресенье, 13 января, в Кировском районе Самары произошло ЧП. Там возле дома № 251 по улице Стара-Загора упал на припаркованные автомобили тополь. Об этом в группе "ДТП Самара" сообщают очевидцы.

Судя по фотографии, которую местные жители опубликовали в соцсети, дерево полностью перегородило внутридворовой проезд. Под его ветками оказалась полностью погребена одна машина, еще два авто задеты лишь частично. Какие именно повреждения получили автомобили и насколько они серьезны, пока не известно. Также непонятно, почему вдруг рухнуло дерево.

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