В Самарской области при пожаре в частном доме погиб 6-летний ребенок

СЕГОДНЯ 08:48 2019-01-14T08:48:20+03:00

С огнем, который охватил территорию в 100 кв.м, боролись 17 пожарных Фото: Архив "КП"

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Утром в понедельник, 14 января, в селе Черновка Кинель-Черкасского района произошел пожар. Там на улице Крестьянской загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Вызов на пульт дежурного поступил в 6:43. На место происшествия выезжали 17 пожарных и 4 единицы техники. К моменту их прибытия пламя охватило территорию площадью 100 квадратных метров. Справиться с огнем пожарным удалось в 7:32.

К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. Во время проведения аварийно-спасательных работ пожарные обнаружили тело 6-летнего ребенка.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него, а также выясняют из-за чего погиб ребенок.