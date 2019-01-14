В Самарской области при пожаре в частном доме погиб 6-летний ребенок
Утром в понедельник, 14 января, в селе Черновка Кинель-Черкасского района произошел пожар. Там на улице Крестьянской загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Вызов на пульт дежурного поступил в 6:43. На место происшествия выезжали 17 пожарных и 4 единицы техники. К моменту их прибытия пламя охватило территорию площадью 100 квадратных метров. Справиться с огнем пожарным удалось в 7:32.
К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. Во время проведения аварийно-спасательных работ пожарные обнаружили тело 6-летнего ребенка.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него, а также выясняют из-за чего погиб ребенок.