2019-01-14T09:08:10+03:00
Спорт

«Я чувствую, что еще могу помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с самарским клубом

Форфард будет выступать за команду еще один сезон
Анастасия ФИЛАТОВА
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Следующий сезон станет для футболиста уже девятым в составе «Крыльев Советов»Следующий сезон станет для футболиста уже девятым в составе «Крыльев Советов»Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В воскресенье, 13 января, 35-летний нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергей Корниленко продлил контракт с клубом на еще один сезон. Официальные документы были оформлены в Москве после того, как команда прошла медосмотр. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

- «Крылья Советов» стали для меня главным клубом в карьере. В Самаре я чувствую себя как дома. Несмотря на то, что мне уже 35 лет, а для футболиста это серьезный возраст, я еще чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям», – отметил Сергей Корниленко.

Напомним, что Сергей Корниленко выступает за самарский клуб с 2011 года. Следующий сезон станет для него уже девятым в составе «Крыльев Советов». По словам футболиста, он намерен остаться в Самаре и после завершения карьеры.

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