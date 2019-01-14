Самарское «Динамо» проиграло два матча «Норильскому никелю» в чемпионате России по мини-футболу

СЕГОДНЯ 09:41 2019-01-14T09:41:09+03:00

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«Динамо Самара» проиграло два матча 10 тура чемпионата России по мини-футболу. Обе игры проходили в Норильске против местного «Норильского никеля».

Первая встреча завершилась со счетом 0:5, вторая – 4:7.

- Закончился 10-й тур, двоякое впечатление о нем осталось. Вчера мы были намного хуже, чем сегодня, - подвел итоги тура главный тренер «Динамо» Максим Горбунов. - Сегодня я очень доволен качеством игры, за исключением индивидуальных ошибок. Если вчера хорошо играл один вратарь, то сегодня играли оба вратаря хорошо, несмотря на счёт 7:4. Он мог бы быть гораздо крупнее. Вторая игра мне очень понравилась. Я поблагодарил ребят за самоотдачу и желание, которые сегодня были.

После двух поражений самарцы откатились на 7 строчку в турнирной таблице Суперлиги.

Следующую игру «Динамо» проведет в «МТЛ Арене» в Самаре против «Тюмени» в рамках 1/2 Кубка России. Матч запланирован на 20 января.