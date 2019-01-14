Житель Тольятти может сесть на 5 лет за переделку охотничьего ружья

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-14T09:58:51+03:00

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В Тольятти полицейские задержали 39-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители нашли оружие в доме мужчины на улице Яблоневой. Тольяттинец рассказал, что сам переделал его из гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра модели «ИЖ-18Е». При этом он знал, что это незаконно, но все равно изготовил себе оружие.

В настоящее время в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и штраф до 200 тысяч рублей.