«Крылья Советов» улетели на первый сбор без Молло, Чочиева, Ланина, Башкирова, Тихонова и Надсона

СЕГОДНЯ 09:59 2019-01-14T09:59:21+03:00

Тренироваться и жить «КС» будут в Абу-Даби в отеле Marriott Hotel Al Forsan Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Он пройдет в ОАЭ с 14 по 27 января

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Футболисты «Крыльев Советов» отправились на первый учебно-тренировочный сбор. Он пройдет в ОАЭ с 14 по 27 января. Тренерский штаб взял в Эмираты 26 игроков, сообщает пресс-служба «КС».

- Это вратари Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов и Богдан Овсянников, а также полевые игроки Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Максим Карпов, Роман Шишкин, Агустин Рохель, Виталий Денисов, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Георгий Тигиев, Мирал Самарджич, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Денис Ткачук, Джано Ананиндзе, Антон Зиньковский, Антон Паул, Срджан Мияйлович, Павел Яковлев, Сергей Корниленко, Александр Соболев, Ваня Вучичевич, Рамиль Шейдаев и Максим Канунников.

Таким образом, с командой на сбор не полетели Йоан Молло, Алан Чочиев, Олег Ланин, Евгений Башкиров, Надсон и Михаил Тихонов.

Тренироваться и жить «КС» будут в Абу-Даби в отеле Marriott Hotel Al Forsan. В рамках первого сбора самарцы проведут контрольные матчи против словацкой «Жилины» и латвийской «Риги».