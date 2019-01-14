В Куйбышевском районе Самары 33 пожарных тушили горящий частный дом

СЕГОДНЯ 10:10 2019-01-14T10:10:35+03:00

На тушение огня у пожарных ушло около одного часа Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Вечером в воскресенье, 13 января, в Куйбышевском районе Самары произошел крупный пожар. Там в переулке Подводников загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По данным сотрудников оперативного ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 18:05. На место происшествия выезжали 33 пожарных и 8 единиц техники. К моменту их прибытия пламя охватило территорию площадью 100 квадратных метров.

Локализовать пожар сотрудникам МЧС удалось в 18:51, а полностью его потушить в 19:09. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.