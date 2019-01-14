В Самаре на 6 лет в колонию отправили альфонса, который исчез с деньгами невесты за неделю до свадьбы

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-14T10:31:47+03:00

Мужчина выманил у своей невесты 4 млн рублей и сбежал в неизвестном направлении

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Советский районный суд Самары вынес приговор брачному аферисту Вадиму Шахбазову, который накануне свадьбы оставил невесту без 4 млн рублей.

Напомним, самарчанка познакомилась с мужчиной в интернете. Через пару свиданий она поняла, что влюбилась. Подкупило девушку то, что Вадим представился тайным агентом ФСБ и рассказал печальную историю о гибели первой жены в ДТП. Дело уже шло к свадьбе, но тут мужчина признался, что ему нужны несколько миллионов рублей. Девушка не могла оставить возлюбленного в беде: продала квартиру, машину, взяла в долг у друзей, два кредита и в итоге собрала около 4,3 миллионов рублей. Все было хорошо, но за неделю до свадьбы жених пропал. Как выяснилось, он не работает в ФСБ, да и вообще имеет судимости. Найти мужчину удалось только в июне 2018 года в Санкт-Петербурге.

Суд с учетом предоставленных следователями доказательств признал Вадима Шахбазова виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы. Как сообщили в суде, отбывать его он будет в колонии строгого режима.

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