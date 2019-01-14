Самарец завоевал «золото» на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-14T10:50:59+03:00

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В немецком Хайденхайме прошел этап Кубка мира по фехтованию на шпаге, на котором сборная России завоевала золотые медали. В составе национальной команды выступал самарец Павел Сухов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

В командном турнире команда российских шпажистов, в которой, помимо Павла Сухова, выступали Сергей Бида, Никита Глазков и Сергей Ходос, победили Великобританию со счетом 45:29, Казахстан — 45:40 и США — 44:34.

В полуфинале наша сборная после упорной борьбы обыграла команду из Италии — 45:44. А вот в финале российские шпажисты сражались против спортсменов из Венгрии. Эту схватку они выиграли со счетом 35:30. Эта победа принесла сборной России золото командного турнира этапа Кубка мира.