2019-01-14T11:26:50+03:00
Спорт

Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open

Спортсменка обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Анастасия ПавлюченковаФото: Анастасия ПавлюченковаФото: Instagram.com
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В Мельбурне прошел первый круг открытого чемпионата Австралии по теннису. В нем принимает участие самарская спортсменка Анастасия Павлюченкова.

В понедельник, 14 января, самарчанка встречалась на теннисном корте с представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг. Анастасия Павлюченкова обыграла противницу в двух партиях со счетом 6:4, 6:3.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 20 минут. На счету самарчанки 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 8, а у ее соперницы — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта из 6.

Это победа позволила пробиться Анастасии Павлюченковой во второй круг Australian Open. Следующей соперницей самарчанки станет победительница пары Элисон Риске (США) — Кики Бертенс (Нидерланды).

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