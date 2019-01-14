Следователи начали проверку после гибели 6-летней девочки на пожаре в Самарской области

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-14T11:50:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области правоохранители начали доследственную проверку по факту гибели 6-летней девочки при пожаре в частном доме.

Напомним, ЧП произошло утром в понедельник, 14 января, в селе Черновка Кинель-Черкасского района. Там на улице Крестьянской около семи утра загорелся частный дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пожар удалось потушить в течение часа. Примерно в 9 часов утра при проведении аварийно-спасательных работ пожарные обнаружили в доме ребенка без признаков жизни.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, на место происшествия уже выехала следственно-криминалистическая группа. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.