Перед вторым кругом РПЛ «Крылья Советов» могут покинуть еще несколько футболистов
«Крылья Советов» могут покинуть еще несколько футболистов. Об этом рассказал председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин. Команду уже покинули Надсон и Молло, Алану Чочиеву и Евгению Башкирову ищут новые клубы, на первый сбор с командой не полетели Михаил Тихонов и Олег Ланин.
- Не исключено, что кто-то еще покинет клуб, так как держать игроков просто для количества, с позиции того, что они могут пригодиться, мы не считаем правильным. Игроки для ротации в составе должны быть, но в разумных параметрах, - приводит слова Шляхтина ТАСС.
Напомним, в зимнее трансферное окно в «Крылья» пришли несколько футболистов – Александр Самедов, Джано Ананидзе, Роман Шишкин, Антон Зиньковский, Максим Карпов, Артем Тимофеев.