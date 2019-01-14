Перед вторым кругом РПЛ «Крылья Советов» могут покинуть еще несколько футболистов

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-14T11:58:33+03:00

Чемпионат России для «КС» возобновится в марте матчем с «Локомотивом» в Москве Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Команда уже не взяла на первый сбор Молло, Тихонова, Ланина, Надсона, Башкирова и Чочиева

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«Крылья Советов» могут покинуть еще несколько футболистов. Об этом рассказал председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин. Команду уже покинули Надсон и Молло, Алану Чочиеву и Евгению Башкирову ищут новые клубы, на первый сбор с командой не полетели Михаил Тихонов и Олег Ланин.

- Не исключено, что кто-то еще покинет клуб, так как держать игроков просто для количества, с позиции того, что они могут пригодиться, мы не считаем правильным. Игроки для ротации в составе должны быть, но в разумных параметрах, - приводит слова Шляхтина ТАСС.

Напомним, в зимнее трансферное окно в «Крылья» пришли несколько футболистов – Александр Самедов, Джано Ананидзе, Роман Шишкин, Антон Зиньковский, Максим Карпов, Артем Тимофеев.