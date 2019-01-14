Бродила несколько дней по Кинелю: полицейские нашли пропавшую дезориентированную пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-14T12:43:05+03:00

Женщина уехала в гости к брату, но не смогла самостоятельно вернуться домой

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Недавно к полицейским Кинельского района обратилась жительница села Бобровка. Она рассказала, что ее 66-летняя мать, которой из-за заболевания может в любой момент понадобиться медпомощь, сутки назад ушла из дома и пропала.

Через некоторое время полицейские выяснили, что пенсионерка в день пропажи поехала навестить 92-летнего брата в Кинель. Там она пробыла несколько часов, а затем ушла. Найти пожилую женщину удалось только спустя трое суток. Правоохранители заметили дезориентированную пенсионерку возле одного из торговых центра города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении женщины никакие противоправные деяния не совершались. После всех необходимых процедур пенсионерку вернули родственникам.