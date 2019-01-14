Аттракцион не работает: новое колесо обозрения в парке Гагарина закрыли на диагностику
В воскресенье, 13 января, жители Самары, которые решили покататься на новом колесе обозрения в парке имени Юрия Гагарина, были неприятно удивлены новостью о том, что аттракцион не работает. На дверях пункта обозрения горожан встречала табличка с надписью «Аттракцион закрыт на диагностику». О сроках завершения проверки и начала работы колеса обозрения никакой информации не было. Об этом в соцсетях сообщили самарцы.
Предположительно, поводом для диагностики послужило ЧП, которой произошло в субботу, 12 января. В тот день аттракцион внезапно перестал работать. Все бы ничего, только в тот момент, когда колесо остановилось, в его кабинках находились люди. На место происшествия даже вызывали сотрудников МЧС, но их помощь не понадобилась. Работники, которые обслуживают аттракцион, запустили резервный генератор и благополучно выпустили всех пассажиров.
Как объяснили представители МАУ «Парки Самары», причиной случившегося стало попадание мокрого снега на электрические щетки, расположенные на оси. Именно через них передается ток на освещение колеса и отопление кабинок. Сработали автоматы — система защиты, поэтому аттракцион и остановился.
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