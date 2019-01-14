«Крылья Советов» не будут выплачивать Йоану Молло компенсацию за расторжение контракта

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-14T13:26:00+03:00

После возвращения Молло отыграл за самарцев всего половину сезона Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Это было предусмотрено в договоре футболиста

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«Крылья Советов» не будут выплачивать 29-летнему французскому полузащитнику Йоану Молло компенсацию за расторжение контракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров «КС» Дмитрия Шляхтина.

- У него [Йоана Молло, - прим. ред. «КП-Самара»] долгое время не было постоянной игровой практики, мы подстраховались и при подписании контракта предусмотрели такую опцию, как возможность расстаться с ним в январе без каких-либо компенсаций, если бы он был сейчас нужен клубу, то действие контракта автоматически продолжилось, но мы опцию в контракте активировали, и соответственно, футболист ушел бесплатно, - сказал Шляхтин.

Председатель совета директоров «КС» рассказал, что расстаться с 29-летним полузащитником решили с учетом мнения наставника команды Миодрага Божовича.

- У Божовича была возможность поработать с ним, оценить его. С учетом мнения главного тренера, селекционной работы, финансовых аспектов было принято решение расстаться с Йоаном, - добавил Шляхтин.

Напомним, Молло вернулся в «КС» в начале сезона 2018-2019. Он выходил на поле 7 раз. В матче с «Зенитом» француз получил травму и пропустил большую часть оставшихся игр.

До этого полузащитник играл в «Крыльях» в 2015 и 2016 годах.