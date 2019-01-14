2019-01-14T13:26:00+03:00
Спорт

«Крылья Советов» не будут выплачивать Йоану Молло компенсацию за расторжение контракта

Это было предусмотрено в договоре футболиста
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
После возвращения Молло отыграл за самарцев всего половину сезонаПосле возвращения Молло отыграл за самарцев всего половину сезонаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» не будут выплачивать 29-летнему французскому полузащитнику Йоану Молло компенсацию за расторжение контракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров «КС» Дмитрия Шляхтина.

- У него [Йоана Молло, - прим. ред. «КП-Самара»] долгое время не было постоянной игровой практики, мы подстраховались и при подписании контракта предусмотрели такую опцию, как возможность расстаться с ним в январе без каких-либо компенсаций, если бы он был сейчас нужен клубу, то действие контракта автоматически продолжилось, но мы опцию в контракте активировали, и соответственно, футболист ушел бесплатно, - сказал Шляхтин.

Председатель совета директоров «КС» рассказал, что расстаться с 29-летним полузащитником решили с учетом мнения наставника команды Миодрага Божовича.

- У Божовича была возможность поработать с ним, оценить его. С учетом мнения главного тренера, селекционной работы, финансовых аспектов было принято решение расстаться с Йоаном, - добавил Шляхтин.

Напомним, Молло вернулся в «КС» в начале сезона 2018-2019. Он выходил на поле 7 раз. В матче с «Зенитом» француз получил травму и пропустил большую часть оставшихся игр.

До этого полузащитник играл в «Крыльях» в 2015 и 2016 годах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Самары смогут пожаловаться на кондукторов, которые не принимают банковские карты
Жительница Самары из-за ревности зарезала супруга
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков поднялся на 82 место в общем зачете «Дакара»
ФАС нашла нарушения антимонопольного законодательства в действиях самарских газовиков
Аттракцион не работает: новое колесо обозрения в парке Гагарина закрыли на диагностику
Бродила несколько дней по Кинелю: полицейские нашли пропавшую дезориентированную пенсионерку
В Самаре трое парней украли мягкие игрушки и букет роз и подарили своим девушкам
Перед вторым кругом РПЛ «Крылья Советов» могут покинуть еще несколько футболистов
Следователи начали проверку после гибели 6-летней девочки на пожаре в Самарской области
Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Australian Open
Первый зампрокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост
Самарец завоевал «золото» на этапе Кубка мира по фехтованию на шпаге
В Самаре на 6 лет в колонию отправили альфонса, который исчез с деньгами невесты за неделю до свадьбы
В Куйбышевском районе Самары 33 пожарных тушили горящий частный дом
«Крылья Советов» улетели на первый сбор без Молло, Чочиева, Ланина, Башкирова, Тихонова и Надсона
Житель Тольятти может сесть на 5 лет за переделку охотничьего ружья
В Самаре на Гагарина упавшая с крыши глыба снега раздавила иномарку
Самарское «Динамо» проиграло два матча «Норильскому никелю» в чемпионате России по мини-футболу
В Самарской области грузовик врезался в "семерку", за рулем которой находилась 19-летняя автоледи
«Я чувствую, что еще могу помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с самарским клубом
В массовом ДТП на Южном шоссе пострадали два человека
В Самарской области при пожаре в частном доме погиб 6-летний ребенок
«Учитель должен чувствовать себя защищенным»: Азаров взял на контроль ситуацию с избиением педагога в Сызрани
В Самаре на Стара-Загоре дерево рухнуло на припаркованные машины
В Самаре 17-летний подросток до полусмерти избил соседа
Стоимость ремонта площади Куйбышева завысили минимум на 6 миллионов рублей
Голые и несмешные: в Сызрани ночью бегала полуголая женщина с ножом