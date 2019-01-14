ФАС нашла нарушения антимонопольного законодательства в действиях самарских газовиков

СЕГОДНЯ 13:51 2019-01-14T13:51:40+03:00

В Самарской области продолжаются споры о том, кому жители должны платить за газ

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Федеральная антимонопольная служба Самарской области прокомментировала «газовый спор» между «Газпром межрегионгаз Самара» и компаниями «СВГК» и «Самарагаз».

По данным ФАС, в 2018 году «Газпром межрегионгаз Самара» решил расторгнуть агентский договор с «СВГК» и «Самарагаз», однако компании отказались это делать, ведь свою работу они выполняли должным образом и всегда исправно, что было подтверждено соответствующими отчетами. В июле прошлого года представители «Газпрома» обратились в Арбитражный суд Самарской области с исками о расторжении агентских договоров. Служители Фемиды отказали в удовлетворении этих требований.

- Расторжение договоров, заключенных компаниями «СВГК» и «Самарагаз» с ООО «Газпром межрегионгаз Самара», приведет к тому, что они будут лишены возможности поставки газа потребителям, с которыми заключены договоры газоснабжения. Что касается поставщика газа, то он не сможет поставлять газ населению из-за отсутствия соответствующих договоров с населением. Все это создает угрозу жителям региона, ведь они могут остаться без газа в отопительный сезон, - рассказали представители надзорного ведомства.

Как отмечают в ФАС, договоры на поставку газа между «СВГК», «Самарагаз» и населением все еще не расторгнуты и не утратили свою юридическую силу. Они продолжают действовать.

- Действия компании «Газпром межрегионгаз Самара» можно квалифицировать как нарушение ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, что выразилось в злоупотреблении доминирующим положением на рынке поставки газа, результатом которого стало ущемление прав и законных интересов ООО «СВГК» и ОАО «Самарагаз» и людей, заключивших с ними договоры, - отметили в антимонопольной службе.

«Газпром межрегионгаз Самара», в свою очередь, заявил, что сообщение ФАС о вынесении заключения об обстоятельствах дела по заявлениям «СВГК» и «Самарагаза» не касается вопроса сбора платежей и поставки газа. По данным компании, договоры с организациями-посредниками были расторгнуты с 1 января 2019 года, следовательно теперь расчеты за газ нужно проводить именно с «Газпром межрегионгаз Самара».