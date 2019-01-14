Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков поднялся на 82 место в общем зачете «Дакара»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-01-14T13:52:27+03:00

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Тольяттинский гонщик Дмитрий Агошков поднялся на 82 место в общем зачете ралли-рейда «Дакар-2019» в категории мотоциклов. Шестой этап рейда тольяттинец завершил на 74 позиции.

Первое время показал чилиец Пабло Кинтанилья. Это позволило гонщику вернуться на первое место в общем зачете. Анастасия Нифонтова, которая, как и Дмитрий Агошков, представляет на «Дакаре» Россию, в общем рейтинге идет на 77 строчке.

Напомним, Агошков и Нифонтова выступают в классе Origignal by Motul. Это значит, что на протяжении всего ралли-рейда заниматься обслуживанием и ремонтом мотоциклов они должны сами, без помощи команды механиков.