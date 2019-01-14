Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков поднялся на 82 место в общем зачете «Дакара»
Лидирует чилиец Пабло Кинтанилья
Агошков выступает в классе Origignal by MotulФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:
Тольяттинский гонщик Дмитрий Агошков поднялся на 82 место в общем зачете ралли-рейда «Дакар-2019» в категории мотоциклов. Шестой этап рейда тольяттинец завершил на 74 позиции.
Первое время показал чилиец Пабло Кинтанилья. Это позволило гонщику вернуться на первое место в общем зачете. Анастасия Нифонтова, которая, как и Дмитрий Агошков, представляет на «Дакаре» Россию, в общем рейтинге идет на 77 строчке.
Напомним, Агошков и Нифонтова выступают в классе Origignal by Motul. Это значит, что на протяжении всего ралли-рейда заниматься обслуживанием и ремонтом мотоциклов они должны сами, без помощи команды механиков.