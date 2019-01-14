2019-01-14T14:05:33+03:00
Происшествия

Жительница Самары из-за ревности зарезала супруга

Мужчина скончался на месте до прибытия медиков скорой помощи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Недавно в частном доме на улице Авиационной в Самаре произошло преступление. Там был убит 54-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По подозрению в совершении данного убийства полицейские задержали 53-летнюю жену погибшего. Как выяснилось, в день происшествия супруги поссорились на почве ревности. В ходе выяснения отношений женщина схватила нож и ударила им своего мужа. Мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

В отношении женщины правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что она нигде не работает и ранее судима не была.

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